Название, масса, содержание и цена: какие еще данные должны быть на товаре

Потребители должны своевременно получать достоверную информацию о товарах, которые они покупают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.
Согласно закону "О защите прав потребителей", человек имеет право на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, обеспечивающей возможность ее сознательного и компетентного выбора. Она должна быть предоставлена для приобретения товара или заказа работы (услуги).
Производитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя данные о продукции, которая при определенных условиях может быть опасна для жизни, здоровья потребителя и его имущества, окружающей природной среды, и возможные последствия ее потребления (использования).
При этом вся информация о продукции потребителю должна предоставляться на украинском языке.
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