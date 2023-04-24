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Название, масса, содержание и цена: какие еще данные должны быть на товаре

Фото: потребители должны получать своевременные и достоверные данные о товарах, которые покупают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Потребители должны своевременно получать достоверную информацию о товарах, которые они покупают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Согласно закону "О защите прав потребителей", человек имеет право на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, обеспечивающей возможность ее сознательного и компетентного выбора. Она должна быть предоставлена для приобретения товара или заказа работы (услуги).

Какие данные должны быть указаны на товаре:

  • название товара, наименование или воспроизведение знака для товаров и услуг, по которым они реализуются;
  • данные об основных свойствах продукции, номинальном количестве (масса, объем и т.п.), условиях использования;
  • сведения о содержании вредных для здоровья веществ, установленных нормативно-правовыми актами, и оговорки по применению отдельной продукции;
  • отметка о наличии в составе продукции генетически модифицированных организмов;
  • данные о цене (тарифе), условиях и правилах приобретения продукции;
  • дата изготовления;
  • сведения об условиях хранения;
  • гарантийные обязательства изготовителя (исполнителя);
  • правила и условия эффективного и безопасного использования продукции;
  • срок годности (срок службы) товара (последствий работы), сведения о необходимых действиях потребителя после их окончания, а также о возможных последствиях в случае невыполнения этих действий;
  • наименование и местонахождение производителя (исполнителя, продавца) и предприятия, который осуществляет его функции по принятию жалоб от потребителя, а также производит ремонт и техническое обслуживание.

Производитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя данные о продукции, которая при определенных условиях может быть опасна для жизни, здоровья потребителя и его имущества, окружающей природной среды, и возможные последствия ее потребления (использования).

При этом вся информация о продукции потребителю должна предоставляться на украинском языке.

Напомним, в Раду внесли законопроект, которым предлагается ввести штрафы за эксплуатацию военной и патриотической тематики в коммерческих целях, как "Буча Комбуча".

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