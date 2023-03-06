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Назріває криза? У РФ дефіцит бюджету за два місяці майже досяг річного плану

Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Данила Крамаренко

За перші два місяці 2023 року дефіцит бюджету Російської Федерації становив 2,581 трлн рублів (близько 34 млрд доларів). І майже наблизився до річного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Комерсант".

Як пише видання, нафтогазові доходи бюджету Росії за січень-лютий 2023 знизилися на 46% в порівнянні з тим же періодом 2022 року. Причина - падіння котирувань на нафту марки Urals та експорту газу.

Загалом, за даними Міністерства фінансів РФ, дефіцит бюджету за цей період становив 2,581 трлн рублів. У той час як на весь 2023 цей показник закладено на рівні 2,925 трлн рублів (38,7 млрд доларів).

Порівняно з січнем-лютим 2022 дефіцит зріс у шість разів, а доходи знизилися на 25%. Водночас витрати збільшилися на 52% порівняно з тим же періодом 2022 року - до 5,744 трлн рублів (76 млрд доларів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що доходи російського бюджету в лютому 2023 року впали майже вдвічі через західні санкції на імпорт сирої нафти, нафтопродуктів та природного газу.

Зазначимо, доходи від енергоносіїв становлять близько третини казни Російської Федерації, яка перебуває під тиском через витрати на ведення війни проти України.

У лютому стало відомо, що коаліція з 30 країн має намір припинити спроби Росії обійти санкції. За оцінками Мінфіну США, через рік повномасштабної війни її економіка більше нагадує економіку Ірану та Венесуели, ніж економіку учасника G20.

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