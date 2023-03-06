Назревает кризис? В РФ дефицит бюджета за два месяца почти достиг годового плана

За первые два месяца 2023 года дефицит бюджета Российской Федерации составил 2,581 трлн рублей (порядка 34 млрд долларов). И почти приблизился к годовому плану.

Как пишет издание, нефтегазовые доходы бюджета России за январь-февраль 2023 года снизились на 46% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Причина - падение котировок на нефть марки Urals и экспорта газа.

В целом, по данным Министерства финансов РФ, дефицит бюджета за этот период уже составил 2,581 трлн рублей. В том время как на весь 2023 год этот показатель заложен на уровне 2,925 трлн рублей (38,7 млрд долларов).

По сравнению с январем-февралем 2022 года дефицит вырос в шесть раз, а доходы снизились на 25%. Вместе с тем расходы увеличились на 52% по сравнению с тем же периодом 2022 года - до 5,744 трлн рублей (76 млрд долларов).