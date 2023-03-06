Назревает кризис? В РФ дефицит бюджета за два месяца почти достиг годового плана

За первые два месяца 2023 года дефицит бюджета Российской Федерации составил 2,581 трлн рублей (порядка 34 млрд долларов). И почти приблизился к годовому плану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Коммерсант".
Как пишет издание, нефтегазовые доходы бюджета России за январь-февраль 2023 года снизились на 46% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Причина - падение котировок на нефть марки Urals и экспорта газа.
В целом, по данным Министерства финансов РФ, дефицит бюджета за этот период уже составил 2,581 трлн рублей. В том время как на весь 2023 год этот показатель заложен на уровне 2,925 трлн рублей (38,7 млрд долларов).
По сравнению с январем-февралем 2022 года дефицит вырос в шесть раз, а доходы снизились на 25%. Вместе с тем расходы увеличились на 52% по сравнению с тем же периодом 2022 года - до 5,744 трлн рублей (76 млрд долларов).
Напомним, ранее сообщалось, что доходы российского бюджета в феврале 2023 года упали почти вдвое из-за западных санкций на импорт сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа.
Отметим, доходы от энергоносителей составляют около трети казны Российской Федерации, которая находится под давлением из-за расходов на ведение войны против Украины.
В феврале стало известно, что коалиция из 30 стран намерена пресечь попытки России обойти санкции. По оценкам Минфина США, спустя год полномасштабной войны ее экономика больше похожа на экономику Ирана и Венесуэлы, чем на экономику участника G20.
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