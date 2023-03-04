Доходи Кремля від нафти та газу впали вдвічі завдяки західним санкціям

Доходи бюджету Росії від нафти та газу в лютому 2023 року впали майже вдвічі після того, як набули чинності західні обмеження на сиру нафту та нафтопродукти, а експорт газу до Європи скоротився.

Податкові надходження від нафти і газу в лютому впали на 46% порівняно з минулим роком до 521 млрд рублів (6,91 млрд доларів), повідомило міністерство фінансів РФ. За підрахунками Bloomberg, доходи від сирої нафти та нафтопродуктів, на які минулого місяця припадало понад дві третини надходжень від податку на енергію, впали на 48% до 361 млрд рублів.

Скорочення відрахувань до державного бюджету відбулося після того, як ціна на нафту сорту Urals - ключову експортну суміш Росії - впала та торгується зі значним дисконтом у порівнянні з еталонною маркою Brent. Європейський Союз заборонив більшу частину морського імпорту сирої нафти та нафтопродуктів з Росії, а "Велика сімка" запровадила верхню межу цін.

Доходи від енергоносіїв становлять близько третини національної скарбниці, що перебуває під тиском через зростання вартості фінансування війни в Україні.

Доходи від продажу газу в лютому впали майже на 42% порівняно з минулим роком до 161 млрд рублів, оскільки навіть більш високі надходження від НДПИ не змогли компенсувати втрати від експортних мит. Доходи бюджету від експортних мит на газ впали на 81% до 40 млрд рублів після того, як "Газпром" скоротив трубопровідні поставки до Європи, що історично була його найбільшим ринком, а ціни на паливо значно знизилися на тлі теплішої, ніж зазвичай, погоди.

Надходження від НДПИ на газ зросли на 86% до 121 млрд рублів від підвищення податку для "Газпрому" на 50 млрд рублів на місяць у 2023-2025 роках.