Коаліція з 30 країн має намір припинити спроби Росії обійти санкції, - Мінфін США

Сполучені Штати та їхні союзники цього тижня введуть нові санкції, щоб припинити спроби Росії ухилитися від санкцій та експортного контролю, спрямованих на примус Москви до припинення війни проти України.

Про це заявив заступник міністра фінансів САШ Уоллі Адейемо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Адейемо сказав, що коаліція з більш ніж 30 країн буде припиняти закупівлю Росією товарів подвійного призначення, таких як холодильники, для вилучення напівпровідників, необхідних для її армії. Санкції також будуть спрямовані на те, щоб зупинити перевалку нафти та інших товарів через сусідні країни.

"Широта цієї коаліції - це те, що дозволить нам і далі ізолювати Росію", - йдеться у тексті промови Адейемо, яка буде виголошена у Раді з міжнародних відносин у вівторок, 21 лютого, напередодні річниці російського вторгнення.

Офіційні особи також попередять компанії та приватних осіб, які продовжують вести бізнес із Росією, про те, що вони зіткнуться із санкціями.

"Ми змусимо тих, хто не виконує наші санкції та експортний контроль, обирати між їхніми економічними зв'язками з нашою коаліцією країн, на які припадає більше половини світового ВВП, або наданням матеріальної підтримки Росії, економіка якої стає все більш ізольованою з кожним днем", - зазначив він.

Мета, за словами Адейемо, полягає в тому, щоб продовжувати збільшувати витрати для Росії, пов'язані з ухиленням від санкцій та спробами обійти обмеження цін на нафту, запроваджене "Великою сімкою" шляхом створення власної альтернативної системи для продажу нафти.

Росія вже була змушена відволікати мільярди коштів від війни для оплати страховки, доставки та інших послуг, і Вашингтон шукатиме "додаткові способи збільшити" ці витрати, сказав він.

Адейемо сказав, що офіційні особи США та їх союзників попередять компанії та фінансові установи у своїх країнах, а також в Індії та Китаї про ухилення від санкцій, введених проти Росії.

США також надавали розвідувальну інформацію країнам, у тому числі кільком сусідам Росії, щоб вони могли припинити ухилення від санкцій. Якщо вони не зможуть діяти, сказав він, "ми та наші партнери готові використовувати різні економічні інструменти, які є у нашому розпорядженні, щоб діяти самостійно".

Представники США та коаліції попереджали компанії та банки у цих країнах, що їм загрожує відключення від західних ринків та фінансових систем, якщо вони не введуть санкції.

Адейемо визнав, що економічні дані Росії виявилися кращими, ніж очікувалося, але сказав, що західні санкції змушують Кремль використовувати обмежені ресурси для підтримки своєї економіки.

"За рік після початку цього конфлікту російська економіка більше схожа на економіку Ірану та Венесуели, ніж на члена Групи 20 найбільших економік", - сказав він.

Адейемо зазначив, що Вашингтон стурбований поглибленням зв'язків між Росією та Китаєм, але Пекін не може надати Москві передові напівпровідники, необхідні для заміни військової техніки, втраченої з початку війни.