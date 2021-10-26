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Назначили экспертизы. Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в детсаду в Киевской области

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Вторник 26 октября 2021 19:25
Назначили экспертизы. Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в детсаду в Киевской области Фото: полиция устанавливает обстоятельства взрыва в детсаду в Киевской области (kv.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В селе Кодаки Киевской области в одном из детских садов произошел взрыв бытового газа. Полиция начала устанавливать обстоятельства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Прибыв на место происшествия правоохранители установили, что сегодня работники газового хозяйства сняли пломбы на газовых счетчиках и начали отапливать помещение садика газом", - пишет пресс-служба.

Пока неизвестно, что именно вызвало взрыв газа в помещении пищеблока детского сада.

Отмечается, что никто не пострадал, однако помещение садика получило значительные повреждения.

"По данному событию будет назначен ряд экспертиз для установления всех причин и обстоятельств, приведших к разгерметизации газовой трубы", - добавляет пресс-служба.

Фото: полиция устанавливает обстоятельства взрыва в детсаду в Киевской области (kv.npu.gov.ua)

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в Киевской области взрыв газа разнес пищеблок детсада.

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Киевская область Взрыв
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