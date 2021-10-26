Призначили експертизи. Поліція встановлює обставини вибуху в дитсадку в Київській області

В селі Кодаки Київської області в одному із дитячих садків стався вибух побутового газу. Поліція почала встановлювати обставини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що сьогодні працівники газового господарства зняли пломби на газових лічильниках та почали опалювати приміщення садочку газом", - пише пресслужба.

Наразі невідомо, що саме спричинило вибух газу у приміщенні харчоблоку дитячого садочку.

Зазначається, що ніхто не постраждав, однак приміщення садочку отримало значні пошкодження.

"По даній події буде призначено низку експертиз для встановлення всіх причин і обставини, що призвели до розгерметизації газової труби", - додає пресслужба.

Фото: поліція встановлює обставини вибуху в дитсадку в Київській області (kv.npu.gov.ua)