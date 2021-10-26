В Киевской области взрыв газа разнес пищеблок детсада

В Обуховском районе Киевской области произошел взрыв на территории детского сада "Вербиченька". Инцидент случился в селе Кодаки Васильковской городской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям .

"По прибытию спасателями было установлено, что произошел взрыв газа без последующего горения в помещении пищеблока смежном с котельной на территории детского учебного заведения", - рассказали в ГСЧС.

Взрыв газа разрушил стены пищеблока и перекрытия. В результате инцидента, предварительно, жертв и пострадавших нет.

Причина взрыва в здании пищеблока сейчас устанавливается.

Фото: в пищеблоке детсада произошел взрыв kv.dsns.gov.ua)