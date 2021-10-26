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В Киевской области взрыв газа разнес пищеблок детсада

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Кодаки, Вторник 26 октября 2021 17:21
В Киевской области взрыв газа разнес пищеблок детсада Фото: в пищеблоке детсада произошел взрыв kv.dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Обуховском районе Киевской области произошел взрыв на территории детского сада "Вербиченька". Инцидент случился в селе Кодаки Васильковской городской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"По прибытию спасателями было установлено, что произошел взрыв газа без последующего горения в помещении пищеблока смежном с котельной на территории детского учебного заведения", - рассказали в ГСЧС.

Взрыв газа разрушил стены пищеблока и перекрытия. В результате инцидента, предварительно, жертв и пострадавших нет.

Причина взрыва в здании пищеблока сейчас устанавливается.

Фото: в пищеблоке детсада произошел взрыв kv.dsns.gov.ua)

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Киевская область ГСЧС детский сад Взрыв
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