После скандала с изнасилованием назначено новое руководство полиции Кагарлыка

После отстранения всего личного состава Кагарлыцкого отделения полиции руководство местной полицией возложено на представителей Главного управления Национальной полиции Киевской области. Бывшее руководство было отстранено от должности в связи со скандалом, связанным с изнасилованием девушки двумя правоохранителям в отделении полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области.

"По приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Кагарлык командированные представители областного управления полиции, которые будут осуществлять руководство местным отделом. Это - сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления и управления превентивной деятельности во главе с помощником начальника ГУНП Дмитрием Литвиным, который будет исполнять обязанности начальника местной полиции. Их задача - организация работы и обеспечения надлежащей правоохранительной деятельности в регионе", - сообщили в полиции.

Также правоохранители отметили, что весь прошлый состав полиции был выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.

Напомним, в Кагарлыке двое полицейских изнасиловали женщину, после чего их уволили, а подразделение расформировали.

Как отметили в ГБР, правоохранители перед изнасилованием во время допроса женщины надевали на нее противогаз, применяли наручники и осуществляли выстрелы из табельного оружия над головой.