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Назначение Витренко вице-премьером: в "Слуге народа" прогнозируют третью попытку

Автор: Роман Тверденко

В Верховной раде, скорее всего, состоится третье голосование за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра и министра энергетики. Но оно точно не состоиться на этой неделе.

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Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул, что вынесение кандидатуры Витренко в очередной раз возможно после прохождения процедуры в виде вынесения вопроса на обсуждение фракции, после чего произойдет сбор подписей во фракции.

"Думаю, с выской вероятностью будет третье голосование. На этой пленарной неделе точно не будет, а на следующей - теоретически может быть, если мы заново пройдем все процедуры", - сказал Корниенко.

Также глава партии "Слуга народа" подчеркнул, что назначить Витренко силами только их фракции не удастся и ему нужно искать голоса в других партиях. Глава Рады Дмитрий Разумков заявил, что документы о назначении Витренко из Кабмина не поступали.

Напомним, в прошлый четверг Верховная рада не смогла назначить Витренко новым министром энергетики. За него проголосовали только 204 нардепа при 226 минимально необходимых. При этом фракция "Слуга народа" дала всего 177 голосов.

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