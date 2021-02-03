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Призначення Вітренка віцепрем'єром: у "Слуги народу" прогнозують третю спробу

Автор: Роман Тверденко

У Верховній раді, швидше за все, відбудеться третє голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра і міністра енергетики. Але точно не на цьому тижні.

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Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він наголосив, що винесення кандидатури Вітренка в черговий раз можливе після проходження процедури: обговорення фракції, а потім збір підписів.

"Думаю, з високою ймовірністю буде третє голосування. На цьому пленарному тижні точно не буде, а на наступній - теоретично може бути, якщо ми заново пройдемо всі процедури", - сказав Корнієнко.

Також голова партії "Слуга народу" підкреслив, що призначити Вітренка силами тільки їх фракції не вдасться і йому потрібно шукати голоси в інших партіях. Голова Ради Дмитро Разумков заявив, що документи про призначення Вітренка з Кабміну не надходили.

Нагадаємо, в минулий четвер Верховна рада не змогла призначити Вітренка новим міністром енергетики. За нього проголосували лише 204 нардепа при 226 мінімально необхідних. При цьому фракція "Слуга народу" дала лише 177 голосів.

Прогноз погоди
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