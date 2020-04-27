Назначение Саакашвили не значится в повестке дня Рады на четверг

Назначение Михаила Саакашвили в Кабинет министров отсутствует в повестке дня внеочередного заседания Верховной рады в четверг, 30 апреля. Об этом в ходе брифинга заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

При этом он не исключил, что вопрос может быть добавлен в повестку по инициативе Офиса президента.

"На этот четверг мы еще не определились с повесткой дня. У нас будет повестка, которая инициирована парламентом, там нет этого вопроса. Мы сейчас ее формируем, но я не исключаю, что по инициативе ОП вопрос может быть добавлен в повестку внеочередного заседания", - сказал глава фракции.

Он добавил, что СН будет определяться с наличием голосов во фракции за назначение Саакашвили ближе к заседанию парламента.

Кроме того, нардеп от СН Ирина Верещук заявила, что более эффективным будет назначение Саакашвили в Офис президента.

"Я считаю, что эффективнее будет если он будет в ОП. Нам не хватает коммуникации в треугольнике ОП - парламент - Кабмин", - сказала депутат.

Напомним, ранее в понедельник нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что внеочередное заседание Верховной рады скорее всего состоится в среду, 29 апреля.

Как писало РБК-Украина, источник в руководстве фракции "Слуга народа" сообщил агентству, что парламент может назначить вице-премьером экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили в четверг, 30 апреля.

Добавим также, 24 апреля глава Арахамия заявлял, что следующее внеочередное заседание парламента состоится на этой неделе ориентировочно в четверг - пятницу.