В Раде назвали возможную дату проведения внеочередного заседания

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее анонсировалось, что внеочередное заседание может состояться 30 апреля

Внеочередное заседание Верховной рады скорее всего состоится в среду, 29 апреля. Об этом написал нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что ранее предполагалось, что заседание состоится 30 апреля.

"Скорей всего внеочередное заседание ВР состоится в среду", - написал парламентарий.

Напомним, источник в руководстве фракции "Слуга народа" сообщил РБК-Украина, что парламент может назначить вице-премьером экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили в четверг, 30 апреля. Планировалось, что этот вопрос будет рассматриваться на внеочередном заседании ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, появилась информация, что глава государства Владимир Зеленский предложил Саакашвили должность в правительстве. Саакашвили заявляет, что планирует заниматься переговорами с МВФ. Кроме этого, 24 апреля "Слуга народа" пригласила его на фракцию, чтобы определиться с кандидатурой. Однако сейчас нет необходимого числа голосов за назначение Саакашвили.

Добавим также, 24 апреля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что следующее внеочередное заседание парламента состоится на этой неделе ориентировочно в четверг - пятницу.