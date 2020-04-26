Назначение Саакашвили поддерживает 50% фракции "Слуга народа"

Назначение на должность Михеила Саакашвили в Кабинете министров сейчас поддерживает лишь 50% фракции "Слуга народа". Об этом РБК-Украина сообщил источник в руководстве фракции.

Отметим, назначение Саакашвили может произойти 30 апреля на внеочередном заседании.

"Разговоры с депутатами продолжаются. Пока в "Слуге народа" поддержка 50 на 50, но количество тех, кто определился и готов проголосовать постепенно увеличивается. Также вероятна поддержка других фракций",- сообщил источник.

Собеседник агентства отметил, что интрига о наличии достаточного количества голосов сохранится до четверга.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять должность в Кабинете министров. По словам Саакашвили, он имеет в планах заниматься переговорами с Международным валютным фондом. Также известно, что 24 апреля "Слуга народа" пригласила его на фракцию, чтобы определиться с кандидатурой. Однако, как информировало РБК-Украина, сейчас у нардепов нет нужного числа голосов для назначение Саакашвили.

Также РБК-Украина писало, что заместитель фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук назвала несколько возможных задач Саакашвили, если его назначат вице-премьером в украинском правительстве. По ее словам, Саакашвили может добавить опыта в ходе переговоров с МВФ.

Также сообщалось, что назначение Саакашвили в Кабмин будет незаконным, поскольку он имеет непогашенную судимость в Грузии, а в законе о Кабинете министров нет нормы, что эта судимость должна быть лишь на территории Украины.