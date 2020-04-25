Решение грузинских судов по Саакашвили имеют законную силу в Украине, - документ

Фото: Михеил Саакашвили (РБК-Украина)

Назначение Саакашвили в Кабмин будет незаконным

Бывший президент Грузии и уволенный глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили в случае его назначения вице-премьер-министром по вопросам реформ нарушит закон. Об этом сообщает Цензор.НЕТ, передает РБК-Украина.

Как отмечает издание, согласно ст. 7 Закона "О Кабинете министров Украины", не может быть назначено на должность члена Кабинета министров Украины лицо, имеющее судимость, не погашенную или не снятую".

Причем в законе отсутствует норма, что лицо должно быть осуждено именно в Украине. Таким образом, Саакашвили не может быть членом украинского правительства, поскольку имеет судимость, которая не снята и не погашена в Грузии.

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, а по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

Так, в июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Михеила Саакашвили к шести годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий. Суд счел доказанным, что в 2005 году Саакашвили, занимавший в то время пост президента Грузии, приказал своим подчиненным избить члена парламента, бизнесмена Валерия Гелашвили.

Также в январе 2018 года Тбилисский городской суд признал виновным Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил ему три года лишения свободы.

Суд полностью согласился с обвинениями прокуратуры в том, что президент в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.

Еще одно дело против Саакашвили о растрате государственных средств находится в судопроизводстве.

Отметим, что все судебные решения по Саакашвили, вынесенные в Грузии, действительны на территории Украины. Дело в том, что Украина ратифицировала Европейскую конвенцию о международном признании судебных решений по уголовным делам и договор с Республикой Грузия о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам.

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг заявление о голосования 30 апреля по назначение Михаила Саакашвили на должность вице-премьера.

Ранее Евгения Кравчук назвала несколько возможных задач Михаила Саакашвили в случае его назначения вице-премьером в украинском правительстве. По ее словам, Саакашвили может добавить опыта в ходе переговоров с Международным валютным фондом.