Информация о возможном назначении премьер-министром Украины олигархов Сергея Тигипко или Валерия Хорошковского подрывают доверие избирателей к президенту, так как люди поддержали перезагрузку власти, потому что хотели избавиться от олигархического давления на страну. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Павел Кутуев, передает РБК-Украина.

По словам эксперта, украинцы, поддержавшие команду Владимира Зеленского на выборах, голосовали за перезагрузку власти и новые лица в политике, а

"Украинцы поддерживали Зеленского и “Слугу народа”, потому что верили в идею перезагрузки власти, потому что хотели избавиться от олигархического давления на страну. И правительство Гончарука, при всех за и против, эту идею оправдывает. Объективно. Им не хватает опыта. Но они работают как умеют, исходя из национальных интересов, а не под диктовку олигархов. Поэтому отставка Гончарука будет означать нарушение предвыборного обещания президента", - написал Кутуев.

Эксперт подчеркнул, что оба кандидата на пост нового главы правительства - олигархи, которые построили свой капитал, в том числе, за счет приближенности к элите “Партии регионов”. Поэтому назначение кого-то из них в Кабмин усилит пророссийскую позицию "Оппозиционной платформы- За життя" в парламенте и, по всей вероятности, реанимирует старые коррупционные схемы.

"Тигипко или Хорошковский – это не просто усиление влияния олигархов в правительстве. Это олигархи во власти и реинкарнация “Партии регионов”! Хорошковский - партнер Фирташа, член правительства Азарова, соратник Януковича. Тигипко возглавлял предвыборный штаб Януковича в 2004 году. Особенно радуются таким кандидатам сейчас в ОПЗЖ. Они бывших “однодумцев” точно не подведут и помогут усилить пророссийскую позицию в парламенте. А параллельно восстановить забытые коррупционные схемы", - написал эксперт.

Напомним, 25 февраля появилась информация о возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука и назначении на его место бизнесмена и бывшего члена правительства Николая Азарова Сергея Тигипко или мультимиллионера Валерия Хорошковского.

В то же время собеседники РБК-Украина в правительстве уверяют, что премьер-министр Алексей Гончарук пока не планирует подавать в отставку. Источники издания в "Слуге народа" также уверяют, что вопрос смены премьера еще не решен.

Как писало РБК-Украина, в Офисе президента подтвердили факт встречи Владимира Зеленского с вице-премьером времен Виктора Януковичем Сергеем Тигипко по поводу работы в правительстве, но возможное назначение официально не подтверждают.