Назначение Монастырского и закон о госслужбе: что рассмотрит Рада перед каникулами
Фото: нардеп Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Народные депутаты Украины сегодня проводят последнее заседание перед началом каникул. На нем они рассмотрят назначение Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня парламента.
Рада рассмотрит такие законопроекты:
- об устранении разногласий и осовременивании реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве (3360-1),
- об имплементации Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок (5129),
- о расширении круга лиц, которые могут претендовать на поступление на государственную службу (4361),
- о правилах отбывания административного ареста (3047а),
- о применении к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления (4323).
В частности, сегодня нардепы рассмотрят назначение Дениса Монастрыского новым министром внутренних дел Украины.
РБК-Украина собрало информацию, кто такой Монастырский.
Отметим, премьер-министр Денис Шмигаль внес в Верховную Раду представление о назначении нового министра внутренних дел Украины.