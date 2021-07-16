ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Назначение Монастырского и закон о госслужбе: что рассмотрит Рада перед каникулами

Новина українською →
Киев, Пятница 16 июля 2021 08:39
Назначение Монастырского и закон о госслужбе: что рассмотрит Рада перед каникулами Фото: нардеп Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Народные депутаты Украины сегодня проводят последнее заседание перед началом каникул. На нем они рассмотрят назначение Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня парламента.

Рада рассмотрит такие законопроекты:

  • об устранении разногласий и осовременивании реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве (3360-1),
  • об имплементации Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок (5129),
  • о расширении круга лиц, которые могут претендовать на поступление на государственную службу (4361),
  • о правилах отбывания административного ареста (3047а),
  • о применении к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления (4323).

В частности, сегодня нардепы рассмотрят назначение Дениса Монастрыского новым министром внутренних дел Украины.

РБК-Украина собрало информацию, кто такой Монастырский.

Отметим, премьер-министр Денис Шмигаль внес в Верховную Раду представление о назначении нового министра внутренних дел Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Монастырский Верховная рада
NEWS
Официально. ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев
Официально. ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания