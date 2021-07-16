Призначення Монастирського та закон про держслужбу: що розгляне Рада перед канікулами
Фото: нардеп Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Народні депутати України сьогоді проводять останнє засідання перед початком канікул. На ньому вони розглянуть призначення Дениса Монастирського новим головою Міністерства внутрішніх справ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний парламенту.
Рада розгляне такі законопроекти:
- про усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні (3360-1),
- про імплементацію Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (5129),
- про розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу (4361),
- про правила відбування адміністративного арешту (3047а),
- про застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування (4323).
Зокрема, сьогодні нардепи розглянуть призначення Дениса Монастриського новим міністром внутрішніх справ України.
РБК-Україна зібрало інформацію, хто такий Монастирський.
Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної ради подання про призначення нового міністра внутрішніх справ України.