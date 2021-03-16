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Назначение глав НАБУ и ГБР: в Раде рассказали, когда ждать вывод КСУ по закону

Новина українською → Украина, Вторник 16 марта 2021 12:47
Назначение глав НАБУ и ГБР: в Раде рассказали, когда ждать вывод КСУ по закону Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря рассказала, когда должно быть заключение КСУ по законопроекту об изменении процедуры назначения глав НАБУ и ГБР. Суд должен предоставить его в течение месяца.

Об этом парламентарий написала в своем Telegram.

"Парламент принял решение о направлении в Конституционный суд для получения заключения проекта закона ... о порядке назначения на должности и увольнения с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований. Согласно закону "О Конституционном суде" заключение по делу должно быть предоставлено в течение одного месяца ", - отметила Совгиря.

Напомним, Верховная рада ранее сегодня приняла решение по законопроекту №5133: направила закон в Конституционный суд.

Вчера глава ВР Дмитрий Разумков анонсировал рассмотрение документа.

В конце февраля в Раду внесли законопроект №5133 об изменении порядка назначения и увольнения глав Национального антикоррупционного бюро Украины и ГБР.

Как писало РБК-Украина, комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал направить закон в КСУ.

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