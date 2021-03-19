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Назначение глав НАБУ и ГБР по-новому: в КСУ поступило обращение Рады

Автор: Юлия Струк

Представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила, что в КСУ поступило обращение парламента по законопроекту об изменении процедуры назначения глав НАБУ и ГБР. Суд должен дать свое заключение о конституционности документа.

Об этом нардеп написала в своем Telegram.

"В Конституционный суд поступило конституционное обращение Верховной рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о порядке назначения на должности и увольнения с должностей директора НАБУ и директора ГБР требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - отметила депутат.

Она напомнила, что КСУ должен предоставить заключение по обращению в течение одного месяца.

Напомним, Рада на этой неделе приняла решение по законопроекту №5133: направила закон в Конституционный суд.

В конце февраля в Раду внесли законопроект №5133 об изменении порядка назначения и увольнения глав Национального антикоррупционного бюро Украины и ГБР.

Как писало РБК-Украина, комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал направить закон в КСУ.

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Новости Украины Конституционный суд УкраиныВерховная РадаНАБУГБР
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