Назначение глав НАБУ и ГБР по-новому: в КСУ поступило обращение Рады
Представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила, что в КСУ поступило обращение парламента по законопроекту об изменении процедуры назначения глав НАБУ и ГБР. Суд должен дать свое заключение о конституционности документа.
"В Конституционный суд поступило конституционное обращение Верховной рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о порядке назначения на должности и увольнения с должностей директора НАБУ и директора ГБР требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - отметила депутат.
Она напомнила, что КСУ должен предоставить заключение по обращению в течение одного месяца.
Напомним, Рада на этой неделе приняла решение по законопроекту №5133: направила закон в Конституционный суд.
В конце февраля в Раду внесли законопроект №5133 об изменении порядка назначения и увольнения глав Национального антикоррупционного бюро Украины и ГБР.
Как писало РБК-Украина, комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал направить закон в КСУ.