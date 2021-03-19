Назначение глав НАБУ и ГБР по-новому: в КСУ поступило обращение Рады

Представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила, что в КСУ поступило обращение парламента по законопроекту об изменении процедуры назначения глав НАБУ и ГБР. Суд должен дать свое заключение о конституционности документа.

Об этом нардеп написала в своем Telegram.

"В Конституционный суд поступило конституционное обращение Верховной рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о порядке назначения на должности и увольнения с должностей директора НАБУ и директора ГБР требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - отметила депутат.

Она напомнила, что КСУ должен предоставить заключение по обращению в течение одного месяца.