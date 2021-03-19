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Призначення голів НАБУ та ДБР по-новому: до КСУ надійшло звернення Ради

Новость на русском → Україна, П'ятниця 19 березня 2021 15:53
Призначення голів НАБУ та ДБР по-новому: до КСУ надійшло звернення Ради Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Представник Верховної ради у Конституційному суді Ольга Совгиря повідомила, що до КСУ надійшло звернення парламенту щодо законопроекту про зміну процедури призначення голів НАБУ і ДБР. Суд має надати свій висновок щодо конституційності документу.

Про це нардеп написала у своєму Telegram.

"До Конституційного суду надійшло конституційне звернення Верховної ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директора НАБУ та директора ДБР вимогам статей 157 і 158 Конституції України", - зазначила депутат.

Вона нагадала, що КСУ має надати висновок за зверненням протягом одного місяця.

Нагадаємо, Рада на цьому тижні прийняла рішення щодо законопроекту №5133: направила закон до Конституційного суду.

В кінці лютого в Раду внесли законопроект №5133 про зміну порядку призначення і звільнення глав Національного антикорупційного бюро України і ДБР.

Як писало РБК-Україна, комітет ВР з питань правової політики рекомендував направити закон в КСУ.

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