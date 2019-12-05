Назначена уполномоченная президента по волонтерской деятельности

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский назначил Наталью Пушкареву

Президент Владимир Зеленский назначил Наталью Пушкареву своей уполномоченной по вопросам волонтерской деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ президента.

Вместе с тем Зеленский утвердил положение об уполномоченном президента по вопросам волонтерской деятельности.

"Назначить Пушкареву Наталью Антоновну уполномоченным президента Украины по вопросам волонтерской деятельности (вне штата)", - говорится в указе.

Добавим, Наталья Пушкарева - координатор Национального альянса волонтеров.

Напомним, Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции". Таким образом Рада одобрила закон о получении добровольцами статуса УБД.

Также комитет Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал ВР принять законопроект №2045-1.

До этого Зеленский в середине сентября заявил, что Рада вскоре примет закон о статусе ветеранов, который закрепит механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев.