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Призначена уповноважена президента щодо волонтерської діяльності

Новини » Політика     05.12.2019 - 10:00
Призначена уповноважена президента щодо волонтерської діяльності
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський призначив Наталію Пушкарьову

Президент Володимир Зеленський призначив Наталію Пушкарьову своєю уповноваженою з питань волонтерської діяльності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на указ президента.

Разом з тим Зеленський затвердив положення про уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності.

"Призначити Пушкарьову Наталію Антонівну уповноваженим президента України з питань волонтерської діяльності (поза штатом)", - йдеться в указі.

Додамо, Наталія Пушкарьова - координатор Національного альянсу волонтерів.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2045-1 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про наданні статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції". Таким чином Рада схвалила закон про отримання добровольцями статусу УБС.

Також комітет Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував ВР прийняти законопроект №2045-1.

До цього Зеленський в середині вересня заявив, що Рада незабаром прийме закон про статус ветеранів, який закріпить механізм визначення статусу учасників бойових дій і статусу добровольців.

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