ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джошуа должен защитить титул с Усиком перед боем с Фьюри, - президент WBO

Новости » Спорт     12.06.2020 - 07:55
Джошуа должен защитить титул с Усиком перед боем с Фьюри, - президент WBO
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Глава организации настаивает на обязательном поединке

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсель отреагировал на договоренность британских супертяжеловесов Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри о проведении в 2021 году двух боев. Сперва чемпион организации должен встретиться с украинцем Александром Усиком - обязательным претендентом на титул.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Мне нравится бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между чемпионом WBO Энтони Джошуа и бывшим чемпионом WBO, а ныне обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, но обязательная защита титула WBO должна быть следующей", - написал Валькарсель.

Ранее сообщалось, что стороны Джошуа и Фьюри достигли больших успехов в переговорах о проведении поединков, но пока еще остались несогласованные моменты.

В данный момент Джошуа кроме пояса WBO владеет титулами IFB, WBA и IBO в супертяжелом весе. Его еще ждет поединок с обязательным претендентом на титул IBF болгарином Кубратом Пулевым, бой с которым перенесли на неопределенное время из-за пандемии коронавируса. По этой же причине не состоится поединок Усика с Дереком Чисорой.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины Александр УсикЭнтони ДжошуаБокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь