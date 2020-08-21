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Призначено в.о. голови САП

Київ, П'ятниця 21 серпня 2020 13:13
Призначено в.о. голови САП
Фото: Максим Грищук (facebook.com/makcum.gryshchuk)
Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черниш

Сьогодні звільнився Назар Холодницький

Виконуючим обов'язки голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) став Максим Грищук. Сьогодні звільнився Назар Холодницький.

Про це повідомили джерела РБК-Україна в САП.

Зазначимо, сьогодні попередній голова відомства написав заяву про звільнення. Прокурор Ірина Венедіктова підписала наказ про звільнення Холодницького.

Максим Грищук в жовтні 2015 подавав заявку до конкурсної комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За результатами відбору, 27 листопада комісія подала генпрокурору Віктора Шокіна дві кандидатури - Максима Грищука і Назара Холодницького. Шокін затвердив кандидатуру Холодницького.

У грудні 2015 року Холодницький призначив Грищука своїм заступником.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Офіс генпрокурора почав підготовку до обрання нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначимо, між Холодницьким і генпрокурором Іриною Венедиктової триває конфлікт, раніше вона звинуватила керівника САП в численних порушеннях.

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