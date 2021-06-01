Назначен новый заместитель главы Офиса президента. Им стал экс-посол в Турции

Так, в Офисе президента осуществили трансформацию работы подразделений. Соответственно, появились два заместителя руководителя ОП, ответственные за реализацию внешнеполитических решений президента Владимира Зеленского.

На должность заместителя руководителя офиса назначен дипломат Андрей Сибига. Он сосредоточится на вопросах внешней политики и развития стратегического партнерства.

При этом введена должность заместителя руководителя ОП, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины. Эту новую должность будет занимать Игорь Жовква. Также создано соответствующее структурное подразделение.

К первоочередным задачам Игоря Жовквы будет относиться координация сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и Верховной радой.