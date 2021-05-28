Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Кировоградской областной государственной администрации. Новым главой области стала Мария Черная.
Об этом сообщает Офис президента.
Сегодня глава государства издал указ №213/2021, которым освободил Валерия Жалдака от временного исполнения обязанностей главы Кировоградской областной государственной администрации. А указом №214 / 2021 президент назначил руководителем области Марию Черную.
Кто такая Мария Черная
Мария Черная в 2003-м закончила Кировоградский государственный педагогический университет им. В. Винниченко, а в 2015 году - Кировоградский национальный технический университет.
В период с 2002 по 2011 год работала на различных должностях в Компаниевской районной государственной администрации Кировоградской области. В августе 2011 года Черную назначили начальником управления экономической политики Кировоградской ОГА.
С 2020 года Черная занимала должность директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.
Напомним, в апреле Зеленский уволил Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской ОГА. Назаренко был уволен по соглашению сторон. После этого Жалдака назначили временным руководителем ОГА.
Добавим, что предыдущего руководителя Кировоградской ОГА Андрея Балоня подозревают в получении почти 2 млн гривен взятки.