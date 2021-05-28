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Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА

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Украина, Пятница 28 мая 2021 20:58
Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА Фото: глава Кировоградской ОГА Мария Черная и президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Кировоградской областной государственной администрации. Новым главой области стала Мария Черная.

Об этом сообщает Офис президента.

Сегодня глава государства издал указ №213/2021, которым освободил Валерия Жалдака от временного исполнения обязанностей главы Кировоградской областной государственной администрации. А указом №214 / 2021 президент назначил руководителем области Марию Черную.

Кто такая Мария Черная

Мария Черная в 2003-м закончила Кировоградский государственный педагогический университет им. В. Винниченко, а в 2015 году - Кировоградский национальный технический университет.

В период с 2002 по 2011 год работала на различных должностях в Компаниевской районной государственной администрации Кировоградской области. В августе 2011 года Черную назначили начальником управления экономической политики Кировоградской ОГА.

С 2020 года Черная занимала должность директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.

Напомним, в апреле Зеленский уволил Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской ОГА. Назаренко был уволен по соглашению сторон. После этого Жалдака назначили временным руководителем ОГА.

Добавим, что предыдущего руководителя Кировоградской ОГА Андрея Балоня подозревают в получении почти 2 млн гривен взятки.

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Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА
Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА
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