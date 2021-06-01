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Призначений новий заступник керівника Офісу президента. Ним став екс-посол в Туреччині

Автор: РБК-Україна

Призначений новий заступник керівника Офісу президента. Ним став екс-посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Про це повідомили у прес-центрі ОП.

Так, в Офісі президента здійснили трансформацію роботи підрозділів. Відповідно, з'явилися два заступники керівника ОП, відповідальні за реалізацію зовнішньополітичних рішень президента Володимира Зеленського.

На посаду заступника керівника Офісу призначено дипломата Андрія Сибігу. Він зосередиться на питаннях зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

При цьому запроваджено посаду заступника керівника ОП, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України. Цю нову посаду обійматиме Ігор Жовква. Також створено відповідний структурний підрозділ.

До першочергових завдань Ігоря Жовкви належатиме координація співпраці з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Верховною радою.

Нагадаємо, Зеленський у середу, 19 травня, видав указ про звільнення посла в Туреччині. Цю посаду обіймав дипломат Андрій Сибіга.

Раніше Зеленський призначив нову голову Кіровоградської ОДА.

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