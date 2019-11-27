Назначен новый прокурор Запорожской области

Фото: Владимир Калюга (zap.gp.gov.ua)

Новым прокурором Запорожской области стал Владимир Калюга

Новым руководителем прокуратуры Запорожской области стал бывший руководитель Харьковской местной прокуратуры №5 Владимир Калюга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Как сообщается, в среду, 27 ноября, нового руководителя прокуратуры Запорожской области представил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"Нашей задачей является системная и безапелляционное борьба с коррупцией и организованной преступностью, сохранение гражданского мира и спокойствия. Эти задачи особенно остро ставит сегодня общественность, рассчитывает на Вашу ответственность, справедливость и принципиальность", - заявил Калуга.

Напомним, 26 ноября в Луцке коллективу областной прокуратуры представили нового прокурора Волыни Тараса Безрукого. Отмечается, что Безрукий работает в органах прокуратуры с 2004 года.

Кроме того, 15 ноября в Черниговской области назначили нового прокурора Андрея Парусова. Его в качестве главного прокурора области представил заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Также генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назначил нового прокурора Львовской области. Им стала Ирина Диденко.