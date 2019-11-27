ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Призначений новий прокурор Запорізької області

Новини » Політика     27.11.2019 - 16:35
Призначений новий прокурор Запорізької області
Фото: Володимир Калюга (zap.gp.gov.ua)

Новим прокурором Запорізької області став Володимир Калюга

Новим керівником прокуратури Запорізької області став колишній керівник Харківської місцевої прокуратури №5 Володимир Калюга. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу прокуратури області.

Як повідомляється, у середу, 27 листопада, нового керівника прокуратури Запорізької області представив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"нашим завданням є системна і безапеляційне боротьба з корупцією і організованою злочинністю, збереження громадянського миру і спокою. Ці завдання особливо гостро ставить сьогодні громадськість, розраховує на Вашу відповідальність, справедливість та принциповість", - заявив Калуга.

Нагадаємо, 26 листопада в Луцьку колективу обласної прокуратури представили нового прокурора Волині Тараса Безрукого. Відзначається, що Безрукий працює в органах прокуратури з 2004 року.

Крім того, 15 листопада в Чернігівській області призначили нового прокурора Андрія Парусова. Його в якості головного прокурора області представив заступник генпрокурора Віктор Трепак.

Також генпрокурор України Руслан Рябошапка призначив нового прокурора Львівської області. Ним стала Ірина Діденко.

На Волині представили нового прокурора області У центрі Харкова підірвали автомобіль
Новини України прокурорЗапорожская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся