Призначений новий прокурор Запорізької області

Фото: Володимир Калюга (zap.gp.gov.ua)

Новим прокурором Запорізької області став Володимир Калюга

Новим керівником прокуратури Запорізької області став колишній керівник Харківської місцевої прокуратури №5 Володимир Калюга. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу прокуратури області.

Як повідомляється, у середу, 27 листопада, нового керівника прокуратури Запорізької області представив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"нашим завданням є системна і безапеляційне боротьба з корупцією і організованою злочинністю, збереження громадянського миру і спокою. Ці завдання особливо гостро ставить сьогодні громадськість, розраховує на Вашу відповідальність, справедливість та принциповість", - заявив Калуга.

Нагадаємо, 26 листопада в Луцьку колективу обласної прокуратури представили нового прокурора Волині Тараса Безрукого. Відзначається, що Безрукий працює в органах прокуратури з 2004 року.

Крім того, 15 листопада в Чернігівській області призначили нового прокурора Андрія Парусова. Його в якості головного прокурора області представив заступник генпрокурора Віктор Трепак.

Також генпрокурор України Руслан Рябошапка призначив нового прокурора Львівської області. Ним стала Ірина Діденко.