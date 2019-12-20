Назначен новый прокурор Винницкой области

Новым прокурором Винницкой области назначен Константин Меримерин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что 20 декабря заместитель генпрокурора Виктор Чумак представил Меримерина коллективу областной прокуратуры.

"Приоритетом для нас должно быть соблюдение прав граждан, и защита интересов государства, борьба с коррупцией, противодействие преступности, в частности, ее организованным формам и проявлениям", - отметил новый прокурор Винницкой области.

Отметим, Константин Меримерин работает в органах прокуратуры с 2007 года. До назначения на должность прокурора Винницкой области возглавлял Коминтерновскую местную прокуратуру Одесской области.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 13 декабря был назначен новый прокурор Черкасской области. Им стал Александр Воронин, который до этого занимал должность заместителя прокурора Черновицкой области.

Также сообщалось, что Ярослава Голынского назначили новым прокурором Полтавской области. До назначения на должность он работал заместителем прокурора Киевской области.