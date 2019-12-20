Призначений новий прокурор Вінницької області

Новим прокурором Вінницької області призначено костянтина Меримерин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури.

Повідомляється, що 20 грудня заступник генпрокурора Віктор Чумак представив Меримерина колективу обласної прокуратури.

"Пріоритетом для нас має бути дотримання прав громадян та захист інтересів держави, боротьба з корупцією, протидія злочинності, зокрема, її організованим формам і проявам", - зазначив новий прокурор Вінницької області.

Зазначимо, Костянтин Меримерин працює в органах прокуратури з 2007 року. До призначення на посаду прокурора Вінницької області очолював Комінтернівську місцеву прокуратуру Одеської області.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 13 грудня був призначений новий прокурор Черкаської області. Ним став Олександр Воронін, який до цього обіймав посаду заступника прокурора Чернівецької області.

Також повідомлялося, що Ярослава Голинського призначили новим прокурором Полтавської області. До призначення на посаду він працював заступником прокурора Київської області.