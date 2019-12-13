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Назначен новый прокурор Черкасской области

Новости » Политика     13.12.2019 - 16:51
Назначен новый прокурор Черкасской области
Фото: Виктор Трепак и Александр Воронин (gp.gov.ua)

Новым прокурором Черкасской области назначили Александра Воронина

Новым прокурором Черкасской области был назначен Александр Воронин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщается, 13 декабря заместитель генпрокурора Виктор Трепак представил коллективу прокуратуры Черкасской области нового руководителя Александра Воронина.

Виктор Трепак отметил, что задачей новой прокуратуры является профессиональное отстаивание законности и справедливости, которых ждет гражданское общество. Ключевыми приоритетами для органов прокуратуры Черкасской области он назвал борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

Также он отметил, что Воронин обладает достаточным опытом, знаниями, профессиональными и волевыми качествами для решения поставленных задач в сотрудничестве с другими правоохранительными органами региона.

В свою очередь, Александр Воронин отметил, что вместе с коллективом приложит максимум усилий для восстановления доверия общества в прокуратуру и повышение авторитета правоохранительных органов.

Отметим, Александр Воронин работает в органах прокуратуры с 1999 года. Работал на должностях прокурора, следователя, а также на руководящих должностях в органах прокуратуры Тернопольской и Львовской области, военной прокуратуры Западного региона Украины, а также заместителя прокурора Ровенской области. До назначения на должность прокурора Черкасской области работал заместителем прокурора Черновицкой области.

Напомним, 12 декабря заместитель генерального прокурора Виктор Трепак представил нового прокурора Полтавской области Ярослава Голынского. Он работает в органах прокуратуры с декабря 2007 года.

Кроме того, 2 декабря новым прокурором Луганской области назначили Алексея Ляшенко. Он отметил, что основной задачей деятельности прокуратуры области будет "возвращение доверия общества к прокуратуре" и создание условий, при которых каждый житель области будет чувствовать себя защищенным.

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