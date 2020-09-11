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Назначен новый прокурор Львовской области

Львовская область , Пятница 11 сентября 2020 15:49
Назначен новый прокурор Львовской области
Фото: Антон Войтенко (zhitomir today)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 11 сентября, Офис генерального прокурора назначил нового главу Львовской областной прокуратуры. Им стал 35-летний прокурор из Умани Антон Войтенко.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Как сообщается, Войтенко назначен на должность главы Львовской областной прокуратуры на 5 лет.

Отмечается, что он родился в Умани Черкасской области. Получил юридическое образование в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры работает с 2007 года.

До назначения главы Львовской областной прокуратуры, Войтенко работал прокурором Ровенской области (с января 2020 года), а также занимал разные должности в военной прокуратуре Центрального региона Украины.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Максима Якубовского своим заместителем.

Также ранее исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) после ухода Назара Холодницького стал Максим Грищук.

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