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Назначен новый прокурор Донецкой области

Новости » Политика     11.11.2019 - 14:59
Назначен новый прокурор Донецкой области
Фото: Евгений Белоусов и Гюндуз Мамедов (gp.gov.ua)

Прокурором Донецкой области был назначен Евгений Белоусов

В понедельник, 11 ноября, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов представил нового прокурора Донецкой области Евгения Белоусова, который был назначен на должность 7 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По словам Мамедова, от нового главы ожидается налаживание эффективной координации работы правоохранительных органов и качества предварительного расследования для реализации принципа неотвратимости наказания. Также он отметил, что особое внимание должно уделяться расследованию и документированию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта - военных и против человечности, с целью формирования прочной доказательной базы для Международного уголовного суда и национальных судов.

Евгений Белоусов обозначил приоритетные направления работы, а именно военные преступления, преступления против жизни, против национальной безопасности.

"Конечно, не останутся без внимания коррупционные преступления, преступления в экономической, бюджетной и земельной сферах", - заявил он..

Отметим, Белоусов работает в органах прокуратуры с 2010 года. С августа 2018 года занимал должность первого заместителя военного прокурора Объединенных сил.

Напомним, 7 ноября заместитель генпрокурора главный военный прокурор Виктор Чумак представил нового руководителя Черновицкой области Адриана Дутковского.

5 ноября прокурор Черновицкой области Олег Соболь ушел в отставку после того, как его раскритиковал премьер Алексей Гончарук. Соболь не работает с начала текущей недели. Обязанности прокурора области временно исполнял первый заместитель Игорь Мустеца.

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