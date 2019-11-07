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Назначен новый прокурор Черновицкой области

Новости » Политика     07.11.2019 - 17:55
Назначен новый прокурор Черновицкой области
Фото: Виктор Чумак и Адриан Дутковский (gp.gov.ua)

Прокурором Черновицкой области назначили Адриана Дутковского

В четверг, 7 ноября, заместитель генерального прокурора главный военный прокурор Виктор Чумак представил нового руководителя Черновицкой области Адриана Дутковского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как отметил Чумак, перед новым прокурором стоят сложные задачи.

"Главная задача реформирования органов прокуратуры - сформировать прокуратуру люди, которые точно знают, для чего они там работают. Не для себя, а для общества. Каждый должен выполнять свою работу честно и добросовестно", - отметил он.

В свою очередь Дутковский заверил, что готов приложить максимум усилий для формирования новой качественной прокуратуры, которая будет уважение и доверие от общества.

"Я понимаю, что ни я, ни коллектив прокуратуры области не вправе подвести общество. Прокуратура области качественно выполнять функцию координации деятельности правоохранительных органов региона. На кону моя репутация и репутация органов прокуратуры области", - подчеркнул он.

Отметим, Адриан Дутковский является старшим советником юстиции. Работает в органах прокуратуры с 2003 года. За это время он занимал различные должности в органах прокуратуры Львовской области, а с декабря 2014 года занимал должность заместителя прокурора Черновицкой области.

Напомним, 5 ноября прокурор Черновицкой области Олег Соболь ушел в отставку после того, как его раскритиковал премьер Алексей Гончарук. Соболь не работает с начала текущей недели. Обязанности прокурора области временно исполнял первый заместитель Игорь Мустеца.

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