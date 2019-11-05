Прокурор Черновицкой области ушел в отставку

Фото: Олег Соболь (из открытых источников)

Олег Соболь уволился из прокуратуры Черновицкой области

Прокурор Черновицкой области Олег Соболь ушел в отставку после того, как его раскритиковал премьер-министр Алексей Гончарук. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне: Буковина".

По словам пресс-секретаря областной прокуратуры Натальи Соколовской, Соболь не работает с начала этой недели. Обязанности прокурора области временно исполняет первый заместитель Игорь Мустеца.

Отметим, в октябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе визита в Черновцы раскритиковал Соболя за провал борьбы с контрабандой и заявил, что будет рекомендовать генпрокурору Руслану Рябошапке уволить его.

Напомним, Соболь был назначен прокурором Черновицкой области в апреле 2017 года. До этого назначения с 2016 года работал на должности руководителя прокуратуры Ровенской области. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко объяснил назначение Соболя необходимостью борьбы с контрабандой и черновицкой мафией. К прокурору якобы "не было замечаний с точки зрения порядочности".

Отметим, в июле за провал борьбы с контрабандой уволили начальника черновицкой таможни.