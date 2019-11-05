ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Прокурор Черновицкой области ушел в отставку

Новости » Политика     05.11.2019 - 15:19
Прокурор Черновицкой области ушел в отставку
Фото: Олег Соболь (из открытых источников)

Олег Соболь уволился из прокуратуры Черновицкой области

Прокурор Черновицкой области Олег Соболь ушел в отставку после того, как его раскритиковал премьер-министр Алексей Гончарук. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне: Буковина".

По словам пресс-секретаря областной прокуратуры Натальи Соколовской, Соболь не работает с начала этой недели. Обязанности прокурора области временно исполняет первый заместитель Игорь Мустеца.

Отметим, в октябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе визита в Черновцы раскритиковал Соболя за провал борьбы с контрабандой и заявил, что будет рекомендовать генпрокурору Руслану Рябошапке уволить его.

Напомним, Соболь был назначен прокурором Черновицкой области в апреле 2017 года. До этого назначения с 2016 года работал на должности руководителя прокуратуры Ровенской области. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко объяснил назначение Соболя необходимостью борьбы с контрабандой и черновицкой мафией. К прокурору якобы "не было замечаний с точки зрения порядочности".

Отметим, в июле за провал борьбы с контрабандой уволили начальника черновицкой таможни.

Гончарук анонсировал сокращение количества госслужащих на 10%
Новости Украины прокурорЧерновицкая областьАлексей Гончарук
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь