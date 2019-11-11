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Призначений новий прокурор Донецької області

Новини » Політика     11.11.2019 - 14:59
Призначений новий прокурор Донецької області
Фото: Євген Білоусов та Гюндуз Мамедов (gp.gov.ua)

Прокурором Донецької області був призначений Євген Білоусов

У понеділок, 11 листопада, заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов представив нового прокурора Донецької області Євгена Білоусова, який був призначений на посаду 7 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

За словами Мамедова, від нового глави очікується налагодження ефективної координації роботи правоохоронних органів і якості попереднього розслідування для реалізації принципу невідворотності покарання. Також він зазначив, що особлива увага повинна приділятися розслідування та документування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту - військових і проти людяності, з метою формування міцної доказової бази для Міжнародного кримінального суду та національних судів.

Євген Білоусов окреслив пріоритетні напрямки роботи, а саме військові злочини, злочини проти життя, проти національної безпеки.

"Звичайно, не залишаться без уваги корупційні злочини, злочини в економічній, бюджетній та земельній сферах", - заявив він.

Зазначимо, Білоусов працює в органах прокуратури з 2010 року. З серпня 2018 року обіймав посаду першого заступника військового прокурора Об'єднаних сил.

Нагадаємо, 7 листопада заступник генпрокурора головний військовий прокурор Віктор Чумак представив нового керівника Чернівецької області Адріана Дутковського.

5 листопада прокурор Чернівецької області Олег Соболь пішов у відставку після того, як його розкритикував прем'єр Олексій Гончарук. Соболь не працює з початку поточного тижня. Обов'язки прокурора області тимчасово виконував перший заступник Ігор Мустеца.

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