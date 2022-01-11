Назначен новый премьер-министр Казахстана: кто получил должность

"Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в указе.

Что про него известно

С января 2022 года 49-летний Смаилов занимал должность первого заместителя премьер-министра Казахстана. В разные годы он был министром финансов, помощником главы государства, президентом Нацхолдинга "Казагро", а также председателем республиканского агентства по статистике.

Напомним, после протестов волны в Казахстане, вспыхнувших из-за стремительного подорожания сжиженного газа, президент страны Касим-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку.

После чего временно исполняющим обязанности премьер-министра Республики Казахстан стал Алихан Смаилов.