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Назначен новый премьер-министр Казахстана: кто получил должность

Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министром Казахстана стал Алихан Смаилов. Его кандидатуру предложил Мажилису (нижняя палата парламента) президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, текст которого опубликован на сайте президента Казахстана.

"Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в указе.

Что про него известно

С января 2022 года 49-летний Смаилов занимал должность первого заместителя премьер-министра Казахстана. В разные годы он был министром финансов, помощником главы государства, президентом Нацхолдинга "Казагро", а также председателем республиканского агентства по статистике.

Напомним, после протестов волны в Казахстане, вспыхнувших из-за стремительного подорожания сжиженного газа, президент страны Касим-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку.

После чего временно исполняющим обязанности премьер-министра Республики Казахстан стал Алихан Смаилов.

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Казахстан