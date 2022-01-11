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Призначено нового прем'єр-міністра Казахстану: хто отримав посаду

Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністром Казахстану став Аліхан Смаїлов. Його кандидатуру запропонував Мажилісу (нижня палата парламенту) президент країни Касим-Жомарт Токаєв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, текст якого опубліковано на сайті президента Казахстану.

"Призначити Смаїлова Аліхана Асхановича прем'єр-міністром Республіки Казахстан", - йдеться в указі.

Що про нього відомо

Із січня 2022 року 49-річний Смаїлов обіймав посаду першого заступника прем'єр-міністра Казахстану. У різні роки він був міністром фінансів, помічником глави держави, президентом Нацхолдингу Казагро, а також головою республіканського агентства зі статистики.

Нагадаємо, після протестів хвилі у Казахстані, які спалахнули через стрімке подорожчання скрапленого газу, президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку.

Після чого тимчасово виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Республіки Казахстан став Аліхан Смаїлов.

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Казахстан