Призначено нового прем'єр-міністра Казахстану: хто отримав посаду

"Призначити Смаїлова Аліхана Асхановича прем'єр-міністром Республіки Казахстан", - йдеться в указі.

Що про нього відомо

Із січня 2022 року 49-річний Смаїлов обіймав посаду першого заступника прем'єр-міністра Казахстану. У різні роки він був міністром фінансів, помічником глави держави, президентом Нацхолдингу Казагро, а також головою республіканського агентства зі статистики.

Нагадаємо, після протестів хвилі у Казахстані, які спалахнули через стрімке подорожчання скрапленого газу, президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку.

Після чого тимчасово виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Республіки Казахстан став Аліхан Смаїлов.