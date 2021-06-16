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Назначен новый представитель Кабинета министров в Раде

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины назначил нового своего представителя в Верховной раде. Им стал руководитель секретариата депутатской фракции партии "Слуга народа" в парламенте Тарас Мельничук.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

"… в дальнейшем, я уверен, у нас впереди плодотворная коммуникационная работа", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Перечень кадровых вопросов был проголосован на заседании правительства без замечаний.

Напомним, предыдущий представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан ушел с должности в конце апреля. Он написал заявление по собственному желанию и говорил, что этот шаг был согласован. В правительстве говорили, что преемника назовут в течение двух недель, но процесс затянулся на полтора месяца.

Отметим, сегодня также на Кабмине согласовали назначение нового главы Сумской областной государственной администрации (ОГА), кандидатом стал действующий заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Живицкий.

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