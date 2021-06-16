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Призначено нового представника Кабінету міністрів у Раді

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України призначив нового свого представника у Верховній Раді. Ним став керівник секретаріату депутатської фракції партії "Слуга народу" в парламенті Тарас Мельничук.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

"...надалі, я впевнений, у нас попереду плідна комунікаційна робота", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Перелік кадрових питань був проголосований на засіданні уряду без зауважень.

Нагадаємо, попередній представник Кабінету міністрів у Верховній раді Василь Мокан пішов з посади в кінці квітня. Він написав заяву за власним бажанням і говорив, що цей крок був узгоджений. В уряді говорили, що наступника назвуть протягом двох тижнів, але процес затягнувся на півтора місяці.

Зазначимо, сьогодні також на Кабміні погодили призначення нового голови Сумської обласної державної адміністрації (ОДА), кандидатом став чинний заступник міністра інфраструктури Дмитро Живицький.

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