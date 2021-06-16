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Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА

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Киев, Среда 16 июня 2021 13:53
Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА Фото: кандидат на должность главы Сумской ОГА Дмитрий Живицкий (facebook com  dmytro zhyvytskyy)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины согласовал назначение нового главы Сумской областной государственной администрации (ОГА). На эту должность указом президента предлагается назначить Дмитрий Живицкий.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

"Пока еще не желаем… давайте дождемся утверждения и далее будем сотрудничать с вами в новом качестве. Пока вы еще действующий заместитель министра, так что вам успехов и всего самого доброго", - отметил премьер Денис Шмыгаль.

Отметим, в 2016 году Живицкий был руководителем аппарата Сумской ОГА, а с сентября 2019 году - первым заместителем министра развития общин и территорий Украины и курировал ЖКХ. В 2020 году перешел на позицию замминистра инфраструктуры.

Напомним, на сегодня должность главы Сумской ОГА занимает Василий Хома, его назначили в ноябре 2020 года.

Ранее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что в ближайшее время ожидается увольнение нескольких глав ОГА.

"…будут еще замены глав обладминистраций в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Открывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение двух недель. Пока ищем кандидатов", - подчеркнул Тимошенко.

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