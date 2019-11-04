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Назначен новый посол Канады в Украине

Новости » Политика     04.11.2019 - 19:07
Назначен новый посол Канады в Украине
Фото: Лариса Галадза (ngu gov ua)

Новым послом Канады в Украине стала Лариса Галадзе

Министерство иностранных дел Канады назначило нового посла в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, новым послом Канады в Украине назначено Ларису Галадза.

"Лариса Галадза назначается послом Канады в Украине. Госпожа Галадза заменяет Романа Ващука", - говорится в сообщении.

Отметим, Лариса Галадза занимала должность генерального директора Департамента стабилизационных и миротворческих операций Министерства иностранных дел, куда пришла из Министерства иммиграции, гражданства и беженцев Канады.

Напомним, в 2014 году послом Канады в Украине был назначен Роман Ващук. Накануне он закончил свою дипломатическую миссию в Украине.

Кроме того, 1 ноября после недолгосрочной забастовки начало свою работу посольство Израиля в Украине. Как сообщили в посольстве, забастовка была временно прекращена из-за решения суда.

Добавим, что Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в ближайшее время будет назначен новый посол Украины в Китае. На данный момент проходят последние этапы согласования кандидатуры.

Канадская оппозиция поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины Посла Украины в Китае назначат в ближайшее время, - МИД
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