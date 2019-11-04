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Призначений новий посол Канади в Україні

Новини » Політика     04.11.2019 - 19:07
Призначений новий посол Канади в Україні
Фото: Лариса Галадза (ngu gov ua)

Новим послом Канади в Україні стала Лариса Галадзе

Міністерство закордонних справ Канади призначила нового посла в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як повідомляється, новим послом Канади в Україні призначено Ларису Галадза.

"Лариса Галадза призначається послом Канади в Україні. Пані Галадза замінює Романа Ващука", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Лариса Галадза займала посаду генерального директора Департаменту стабілізаційних та миротворчих операцій Міністерства закордонних справ, куди прийшла з Міністерства імміграції, громадянства та біженців Канади.

Нагадаємо, в 2014 році послом Канади в Україні був призначений Роман Ващук. Напередодні він закінчив свою дипломатичну місію в Україні.

Крім того, 1 листопада після недовгострокової страйку розпочало свою роботу посольство Ізраїлю в Україні. Як повідомили в посольстві, страйк була тимчасово припинена за рішенням суду.

Додамо, що Міністерство закордонних справ України повідомило, що найближчим часом буде призначений новий посол України в Китаї. На даний момент тривають останні етапи погодження кандидатури.

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