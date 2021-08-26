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Назначен новый начальник полиции Одесской области

Автор: РБК-Украина

Новым начальником полиции Одесской области вместо Олега Беха назначен Николай Семенишин. До этого он возглавлял полицию Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс на сайте полиции Одесской области.

В частности, на сайте размещен анонс сегодняшней встречи нового начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Николая Семенишина с журналистами.

Отметим, до назначения он с сентября 2017 года работал начальником полиции Донецкой области. До этого возглавлял областной главк в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. В 2010 году ушел на пенсию по выслуге лет, но после Майдана вернулся в органы.

Напомним, на прошлой неделе источники РБК-Украина подтвердили, что Олег Бех подал в отставку.

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Одесса