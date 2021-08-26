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Призначено нового начальника поліції Одеської області

Автор: РБК-Україна

Новим начальником поліції Одеської області замість Олега Беха призначений Микола Семенишин. До цього він очолював поліцію Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонс на сайті поліції Одеської області.

Зокрема, на сайті розміщено анонс сьогоднішньої зустрічі нового начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Миколи Семенишина з журналістами.

Зазначимо, до призначення він з вересня 2017 року працював начальником поліції Донецької області. До цього очолював обласний главк у Хмельницькій та Івано-Франківській областях. У 2010 році пішов на пенсію за вислугою років, але після Майдану повернувся до органів.

Нагадаємо, минулого тижня джерела РБК-Україна підтвердили, що Олег Бех подав у відставку.

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Одеса