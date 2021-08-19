Начальник полиции Одесской области подал в отставку: кто его заменит

Глава Национальной полиции в Одесской области Олег Бех подал в отставку. На эту должность могут назначить нынешнего начальника полиции Донецкой области Николая Семенишина.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительной системе.

"Да, Бех подал в отставку. Вместо него будет Семенишин", - подтвердил он.

Отметим, Семенишин работает начальником полиции Донецкой области с сентября 2017 года. До этого возглавлял областной главк в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. В 2010 году ушел на пенсию по выслуге лет, но после Майдана вернулся в органы.