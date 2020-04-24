Назначен новый глава СБУ в Кировоградской области

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Главой СБУ в Кировоградской области стал Иван Осипчук

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в пятницу, 24 апреля.

Так, новым главой СБУ в Кировоградской области был назначен Иван Осипчук.

"Назначить Осипчука Ивана Ивановича начальником Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - говорится в указе №157/2020.

Напомним, 25 марта Владимир Зеленский назначил Александра Якушева заместителем главы Службы безопасности Украины. Кроме того, президент назначил начальника Управления СБУ в Сумской области Олега Салюка, а также начальника Управления в Черниговской области - Павла Ревуна.

Кроме того, ранее Владимир Зеленский уволил с должностей двух заместителей главы Службы безопасности Украины. Так, были уволены Александр Карпенко с должности заместителя и Дмитрий Нескромный с должности первого заместителя главы СБУ.

Добавим, что в Верховной раде появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины".